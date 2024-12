Antônio Lopes será homenageado pelo Museu da Pelada

Um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, Antônio Lopes será homenageado no próximo sábado (7), a partir das 11h (de Brasília), pelo Museu da Pelada em parceria com o VasLeblon e Paulo Reis. O evento acontecerá no Bigorrilho Leblon para celebrar as glórias e os legados do Delegado no esporte.

Aos 83 anos, Antônio Lopes é sinônimo de história no futebol brasileiro. Criado na Zona Norte do Rio de Janeiro, ele iniciou sua trajetória tentando a carreira como jogador no Olaria e no Bonsucesso, mas foi como treinador que brilhou. Em 1998, levou o Vasco à conquista da Taça Libertadores da América. Além disso, pelo clube de São Januário, ergueu ainda o Brasileiro de 1997, dentre outros títulos.

O evento reforça a missão do Museu da Pelada de resgatar e preservar as raízes do futebol brasileiro.

“O objetivo é dar voz às lendas que moldaram o esporte que tanto amamos. Lopes é mais do que um treinador, é parte viva da nossa memória futebolística”, destaca Sérgio Pugliese, idealizador do Museu da Pelada.

Local: Bigorrilho Leblon (Av. Ataulfo de Paiva, 814).

Data: 7 de dezembro de 2024, a partir das 11h.

Entrada: Gratuita.