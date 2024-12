Romário coloca Gabigol no top-3 dos maiores ídolos do Flamengo

Em clima de despedida, Gabigol lançou a série “Até o Fim” em seu canal no Youtube sobre a sua passagem pelo Flamengo. Um dos que deram depoimento à série foi Romário, que é o quinto maior artilheiro da história do clube. O Baixinho reforçou que o camisa 99 está entre os maiores ídolos na história do Rubro-Negro.

“O Gabriel teve um momento no Flamengo que foram poucos jogadores que passaram lá. Eu particularmente passei lá e não tive esse momento que o Gabriel passou. Eu acredito que o Flamengo tem vários ídolos na sua história. O Gabriel pode ter certeza que está entre os três maiores ídolos que vestiram essa camisa tão importante para o futebol mundial”, destacou o Baixinho.

Romário, aliás, acredita que o atacante vai sair pela porta da frente. Além disso, ele palpita que essa história terá continuação no futuro.

“O que aconteceu, na minha opinião, nesses dois últimos anos, é que as coisas dentro de campo não deram tão certo como nos primeiros três, quatro anos. E a cobrança é normal, é sempre maior em cima de quem é o grande nome, quem é o responsável pelo que já tinha acontecido, que era o Gabriel. Ele é um cara que fez sua história, fez seu nome e independentemente de estar saindo do Flamengo, por mais que tenha tido alguns tipos de problemas nesses últimos meses, eu acredito e posso afirmar que ele sai pela porta da frente, sai de cabeça erguida. E se eu conheço bem ele, daqui a pouco ele está de volta”, destacou.

Romário pelo Flamengo

Romário passou duas vezes pelo Flamengo. A primeira entre 1995 e 1997, logo após ser o melhor jogador do mundo pela Fifa. Depois disso, entre 1998 e 1999. Ao todo, foram 241 jogos (125 vitórias, 60 empates e 56 derrotas) e 204 gols. Por fim, ele faturou quatro títulos: Copa Mercosul de 1999, Copa dos Campeões Mundiais de 1997 e os Cariocas de 1996 e 1999.

Futuro de Gabigol

Ainda sem ter o seu destino para 2025, Gabriel Barbosa, afinal, tem em mãos ofertas do Cruzeiro e do Santos para o próximo ano. O “último ato” do astro com a camisa do Flamengo deverá acontecer no domingo (8), às 16h, contra o Vitória, no Estádio do Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

