Internacional x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em duelo pela parte de cima da tabela, Internacional e Botafogo se enfrentam, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Brasileirão. Quarto colocado, o Colorado soma 65 pontos e já está garantido na Libertadores 2025. Mas pode se sagrar campeão simbólico do returno, se vencer. Do outro lado, o atual campeão da Libertadores lidera a competição, com 73 pontos, e pode cravar o título já nesta rodada caso o Palmeiras tropece diante do Cruzeiro.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte faz uma supercobertura desta decisão. A transmissão começa a partir das 20h, sob o comando de Belmonte. E o campeão do prêmio Aceesp de 2022 e 2023, Cesar Tavares, está na narração.