Liverpool tropeça no Newcastle em grande jogo na Premier League

O líder da Premier League tropeçou. Em uma grande partida nesta 14ª rodada, o Liverpool deixou escapar a vitória fora de casa e ficou no empate por 3 a 3 no St. James Park, nesta quarta-feira (4). Salah, com dois gols marcados e uma assistência para Curtis Jones foi o grande destaque da partida. Por outro lado, Isak, Gordon e Schär, em falha do goleiro Kelleher, balançaram a rede para os donos da casa e encerraram a sequência de quatro vitórias consecutivas dos Reds.

Além disso, com os dois gols marcados nesta quarta-feira, Salah chegou a 13 gols e empatou com Haaland na artilharia da Premier League

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 35 pontos, mas viu a sua ‘gordura’ diminuir. Isto porque o vice-líder Chelsea venceu na rodada e foi a 28.

Por outro lado, o Newcastle chegou aos 20 pontos e teve a segunda partida consecutiva sem vitória na Premier League. Com o resultado, os Magpies estão na 10ª posição, mas ainda podem ser ultrapassados no decorrer desta 14ª rodada.

Newcastle x Liverpool

As equipes fizeram um grande primeiro tempo no St. James’ Park. O Liverpool tomou a iniciativa do jogo e levou perigo duas vezes com Mac Allister, que inclusive acertou a trave. Contudo, A partir dos 20 minutos, o Newcastle assumiu o controle do jogo. Com boas trocas de passes e aproveitando alguns erros defensivos dos Reds, os donos da casa levaram perigo ao goleiro Kelleher em pelo menos três ocasiões, até Isak abrir o placar aos 35 minutos.

No segundo tempo, o jogo seguiu animado. O Liverpool foi para cima e logo aos quatro minutos, Salah deu lindo passe de três dedos para Curtis Jones garantir o empate. Os Reds mantiveram a pressão e criaram chances de virar. No entanto, o Newcaslte anotou o segundo aos 17 minutos. Bruno Guimarães puxou contra-ataque pelo meio, tocou para Isak, que deu assistência para Gordon recolocar os donos da casa em vantagem. Após o gol sofrido, o técnico Arne Slot fez alterações no Liverpool e, na primeira participação de Alexander-Arnold, o lateral deu passe para Salah recolocar o empate no placar, aos 22 minutos.

A reta final da partida também teve emoção e a estrela de Salah voltou a brilhar. Após acertar a trave, o egípcio anotou o segundo no jogo e recolocou o Liverpool em vantagem. Porém, em jogada de bola parada, o goleiro Kelleher falhou e Schär acertou um carrinho na pequena área para empurrar a bola para o fundo da rede e confirmar o empate por 3 a 3.

Jogos da 14ª rodada da Premier League 2024/25

Terça-feira (3/12)

Ipswich Town 0x1 Crystal Palace

Leicester 3×1 West Ham

Quarta-feira (4/12)

Southampton 1×4 Chelsea

City 3×0 Nottingham Forest

Newcastle 3×3 Liverpool

Everton 4×0 Wolverhampton

Arsenal x Manchester United – 17h15

Aston Villa x Brentford – 17h15

Quinta-feira (5/12)

Fulham x Brighton – 16h30

Bournemouth x Tottenham – 17h15