Jogador de seleção equatoriana é dado como desaparecido

Uma situação preocupante envolve o lateral-direito equatoriano Pedro Perlaza, nome de passagem por clubes importantes e também na seleção do seu país. Isso porque ele está desaparecido desde o último domingo (1), segundo informações da mídia local.

Ao que se sabe, Perlaza foi visto pela última vez com um amigo na região litorânea de Tonsupa, a noroeste de Quito, na cidade de Esmeraldas. A saber, a distância da capital do país para a região é de 330 quilômetros.

Além do longo período de ausência, os familiares do atleta de 33 anos procuraram a polícia depois de receberem uma ligação informando que Pedro foi vítima de sequestro. O registro do desaparecimento ocorreu na noite da última segunda-feira (2).

Mesmo com as informações relatadas por pessoas próximas a Pedro Perlaza, as autoridades seguem tratando as investigações do caso como um desaparecimento. Este é o procedimento padrão da Unidade Anti-Sequestro e Extorsão (Unase).

Natural da própria região de Esmeraldas, o lateral equatoriano começou sua trajetória no Juventud Esmeraldas antes de ascender para equipes de maior tradição como LDU, Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil. Em 2024, Perlaza jogou pelo Delfín, clube onde foi campeão equatoriano na passagem anterior, em 2019.

Pedro Perlaza também tem uma curta história defendendo a seleção do Equador, entre 2020 e 2021. Ele esteve presente, aliás, na acachapante goleada dos equatorianos contra a Colômbia, por 6 a 1, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

