Mbappé perde mais um pênalti, e Real Madrid é derrotado pelo Athletic Bilbao no Espanhol

O Real Madrid perdeu a chance de encostar no líder Barcelona no Campeonato Espanhol. Em jogo adiantado da 19ª rodada, a equipe merengue foi derrotada por 2 a 1 para o Athletic Bilbao, em San Mamés, nesta quarta-feira (4). Destaque negativo para o francês Mbappé, que perdeu mais um pênalti. Berenguer e Guruzeta anotaram os gols do triunfo basco, com Bellingham descontando.

O resultado mantém o Real na segunda colocação de La Liga, com 33 pontos, a quatro do Barcelona e com um jogo a menos. Já o Bilbao assume a quarta colocação, com 29.

Os Merengues voltam a campo no próximo sábado (7), quando vão à Catalunha encarar o Girona, às 17h (de Brasília). No dia seguinte (8), o Athletic volta a jogar em casa contra o Villarreal, às 12h15.

Com a pressão da torcida no San Mamés, o Athletic foi para cima logo no início da partida, oferecendo muita dificuldade para o Real, que tinha problemas para sair de seu campo. Nico Williams obrigou Cortouis a boa defesa logo aos três minutos. Aos poucos, os madridistas foram igualando as ações e também oferecendo perigo à defesa do Bilbao. Berenguer teve outra boa chance para os bascos.

Bilbao sai na frente do Real Madrid no segundo tempo

O panorama do começo da etapa final seguiu o mesmo dos primeiros 45 minutos, com o Athletic em cima. No entanto, dessa vez, a pressão surtiu efeito. Iñaki Williams cruzou da esquerda, Courtois rebateu mal após ser atrapalhado por Sancet, e Berenguer não perdoou.

Após o gol, Carlo Ancelotti recolocou o time com três atacantes, com a entrada de Brahim Díaz na vaga de Ceballos, compondo o setor com Mbappé e Rodrygo – Vini Jr, lesionado, não atuou. O jogo ficou lá e cá, com o francês desperdiçando para os Merengues e Nico Williams perdendo para o Bilbao.

O Real Madrid partiu com tudo para cima e Rüdiger acertou o travessão, porém acabou atingido na cabeça por Agirrezabala. O árbitro, ao ver que não houve vantagem, marcou pênalti. No entanto, Mbappé, mais uma vez, bateu mal e jogou nas mãos do goleiro aos 23.

Contudo, dez minutos depois, o Real empatou. Mbappé chutou cruzado, Agirrezabala espalmou para frente e Bellingham marcou no rebote, de canhota. Os Merengues não tiveram tempo de comemorar e, aos 35, levou o segundo com Guruzeta, que roubou a bola de Valverde no meio de campo e avançou para tocar na saída de Courtois.

