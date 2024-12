Paulinho, do Atlético, passa por cirurgia e fará recuperação durante as férias

Atacante do Atlético, Paulinho passou por cirurgia nesta quarta-feira (4), no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O clube mineiro informou que o procedimento foi realizado com sucesso e que o jogador já iniciou o processo de recuperação.

“O atacante Paulinho passou por cirurgia para tratamento de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita nesta quarta-feira (4/12), no Hospital Mater Dei. O atleta seguirá o processo de recuperação da lesão durante o período de férias do elenco profissional”, publicou o Atlético em suas redes sociais.

A recuperação de Paulinho deve levar cerca de seis meses. Assim, o camisa 10 do Galo estará disponível novamente apenas na metade de 2025.

O jogador chegou ao Atlético no início de 2023. Nesta temporada, disputou as finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, mas ficou com o vice-campeonato em ambas as competições. Paulinho participou de 59 jogos, marcou 19 gols e deu quatro assistências. Com sete gols, foi o artilheiro do Alvinegro na Copa Libertadores.

