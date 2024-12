Arsenal se impõe, vence o United e engata sequência na Premier League

Em clássico inglês, o Arsenal se deu melhor e venceu com superioridade o Manchester United por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), no Emirates Stadium, em Londres. O lateral-direito Timber, que marcou pela primeira vez com a camisa dos Gunners, e o zagueiro Saliba fizeram os gols após cobrança de escanteio. Com o resultado, a equipe de Mikel Arteta engata a terceira vitória consecutiva e segue na busca pela liderança, enquanto o técnico Rúben Amorim conheceu a sua primeira derrota após sequência de duas vitórias e um empate pelos Red Devils.

Assim, o Arsenal soma 28 pontos terceira posição. O Chelsea tem o mesmo número de pontos na vice-liderança, mas é melhor no saldo de gols. Já o Manchester United ocupa a 11ª posição, com 19 pontos. O Liverpool comanda a competição, com 35 pontos.

O Jogo

Um primeiro de pouca qualidade técnica e baixas chances de criação. O Arsenal teve maior iniciativa, mas o Manchester United soube recuar as linhas e aguentar a pressão. Os lances de maior perigo surgiram aos oito minutos quando Partey cabeceou ao lado e ao minuto 42 altura em que Dalot falhou. Os Gunners, aliás, buscaram os escanteios fechados para marcar, porém sem sucesso.

A segunda etapa se iniciou da mesma maneira. Os Gunners mantiveram a intensidade de atacar, enquanto o United se abriu um pouco. Antes mesmo dos 10 minutos, o brasileiro Martinelli teve duas chances para balançar as redes e pertubou a defesa adversária. Em um dos escanteios, Timber apareceu na área e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Arsenal. Pouco tempo depois, Saka teve mais uma chance para ampliar, porém estava em posição irregular.

A equipe de Mikel Arteta explorou novamente a bola parada. Em novo escanteio ensaiado, Saliba ampliou a vantagem para os Gunners. Antes disso, Bruno Fernandes teve uma oportunidade em falta, mas David Raya fez grande defesa. Depois disso, o time apenas controlou a vantagem do jogo. Antony entrou em campo pelo United e teve apenas uma jogada ensaiada com Bruno Fernandes, porém parou no goleiro Raya. Poderia ser um golaço. Contudo, a equipe apresentou pouco poder de reação e amegou a derrota, no Emirates Stadium.

Próximos desafios

Agora, os clubes voltam a campo no fim de semana, pela 15ª rodada da Premier League. No sábado, o Manchester United, afinal, encara o Nottingham Forest, às 14h30 (de Brasília), no Old Trafford. Já no domingo, o Arsenal, aliás, visita o Fulham, às 11h (de Brasília), no Craven Cottage.

Jogos da 14ª rodada da Premier League 2024/25

Terça-feira (3/12)

Ipswich Town 0x1 Crystal Palace

Leicester 3×1 West Ham

Quarta-feira (4/12)

Southampton 1×5 Chelsea

Manchester City 3×0 Nottingham Forest

Newcastle 3×3 Liverpool

Everton 4×0 Wolverhampton

Arsenal 2×0 Manchester United

Aston Villa 3×1 Brentford

Quinta-feira (5/12)

16h30 – Fulham x Brighton

17h15 – Bournemouth x Tottenham

*Horários de Brasília.

