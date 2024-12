Deyverson é multado pela Conmebol por ironias ao racismo e provocações ao River Plate

Atacante do Atlético, Deyverson foi multado em 25 mil dólares (cerca de R$ 150 mil na cotação atual) por provocações feitas durante as semifinais da Copa Libertadores.

No episódio em questão, o jogador, ao ser substituído, colocou protetores auriculares, ironizando supostos ataques racistas. Na saída de campo, tirou os protetores do calção e também fez um gesto com os braços em direção à torcida.

É importante destacar que, antes e depois da partida, torcedores do River Plate foram flagrados fazendo gestos racistas.

Deyverson foi um dos grandes protagonistas das semifinais da Libertadores. No primeiro jogo, marcou dois gols na vitória por 3 a 0. Além disso, em outra ocasião, brincou com um adversário ao segurar o pé esquerdo, simulando que cobraria uma falta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.