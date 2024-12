Bournemouth x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da 14ª rodada da Premier League continuam nesta quinta-feira (5). O Tottenham visita o Bournemouth às 17h15 (de Brasília), no Vitality Stadium, em confronto direto no meio da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Bournemouth

O Bournemouth é o 13º colocado, com 18 pontos, e uma vitória em casa é muito importante para as ambições do time. Isto porque, a equipe pode dar um salto para a 8ª posição e ultrapassar justamento o Tottenham. Assim, o Bournemouth quer seguir o embalo da vitória sobre o Wolves por 4 a 2 na rodada passada para conquistar mais um resultado positivo.

Contudo, o Bournemouth tem uma série de desfalques para o jogo desta quinta-feira. Julián Araujo, Luis Sinisterra e Alex Scott, lesionados, são os desfalques confirmados. Além disso, Lewis Cook e Antoine Semenyo serão reavaliados de última hora para saber se terão condições de jogo.

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham é o 8º colocado, com 20 pontos, e precisa da vitória fora de casa para seguir na briga pelas primeiras posições. No momento, são duas rodadas sem perder, com o empate diante do Fulham no último compromisso. Além disso, a diferença para o Brighton, que fecha a zona de classificação para as próximas competições europeias, é de três pontos.

A baixa de última hora para o Spurs fica por conta de Bentancur, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ao mesmo tempo, Vicario, Van de Ven, Odobert, Moore e Richarlison, lesionados, também são desfalques confirmados.

Por fim, Dominic Solanke, Cristian Romero e Archie Gray aparecem como dúvidas.

Bournemouth x Tottenham

14ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 05/12/2024, às 17h15 (de Brasília).

Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING).

Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Adams, Cook; Kluivert, Christie, Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Tottenham: Forster; Spence, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Maddison, Kulusevski; Johnson, Son, Solanke. Técnico: Ange Postecoglou.

Árbitro: Simon Hooper (ING).

VAR: John Brooks (ING).

Onde assistir: Disney+ (streaming).