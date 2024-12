Lazio x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Copa Itália voltam nesta quinta-feira (5). O Napoli visita a Lazio às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em partida única válida pelas oitavas de final da competição mata-mata. Quem vencer garante a classificação. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega a Lazio

A Lazio terá a vantagem de jogar em casa nesta estreia na Copa Itália e quer aproveitar o apoio dos torcedores para garantir a classificação nas quartas de final. No Campeonato Italiano, o clube da capital é o 5º colocado, com 28 pontos, quatro a menos que o líder Napoli.

Contudo, o técnico Marco Baroni terá desfalques para o jogo desta quinta-feira. Isto porque Castrovilli e Vecino, lesionados, estão sem condições de ir a campo.

Como chega o Napoli

Por outro lado, o Napoli vive um bom momento na temporada e chega embalado para tentar buscar a classificação fora de casa. Ao todo, os Napolitanos estão há duas rodadas sem sofrer gols no Campeonato Italiano, no qual são líderes isolados, e somam oito vitórias nas últimas 10 partidas.

Porém, o técnico Antonio Conte terá uma baixa importante nesta quinta-feira. Por fim, com dores musculares na panturrilha direita, o lateral Mazzocchi só deve voltar no fim do mês e está fora desta partida decisiva.

Lazio x Napoli

Oitavas de final da Copa Itália

Data e horário: quinta-feira, 05/12/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA).

Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Técnico: Marco Baroni.

Napoli: Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, David Neres. Técnico: Antonio Conte.

Árbitro: Luca Piretto (ITA).

VAR: Marco Serra (ITA).

Onde assistir: CazéTV (YouTube).