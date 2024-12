Coutinho decide, Vasco bate o Atlético e garante vaga na Sul-Americana-2025

No jogo de despedida de São Januário na temporada, o Vasco bateu o Atlético por 2 a 0, pelo Brasileirão, e garantiu a classificação para a próxima edição da Sul-Americana. Em campo, Coutinho deu uma bela assistência para Vegetti estufar a rede e depois ampliou o marcador. Com o resultado, os donos da casa somam 47 pontos, na 11ª colocação, enquanto os visitantes estacionaram nos 44, em 13º.

Na próxima rodada, a última do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino visita o Cuiabá, dia 8 (domingo), às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal. O Galo, por sua vez, entra em campo no mesmo dia e horário, diante do Athletico-PR, na Arena MRV.

Cruz-Maltino em cima

Nos primeiros minutos, coube a Philippe Coutinho buscar municiar o sistema ofensivo dos donos da casa para buscar abrir o placar. Assim, o meia dominou pelo meio e arriscou de longe, porém a bola foi por cima da meta do goleiro Everson. Em outra boa chegada, Alex Teixeira dominou pela esquerda, cortou para dentro e por pouco não estufou a rede.

Sem força e direção

O Galo, como de costume durante a temporada, tentava levar perigo com Hulk. Nesse sentido, o atacante recebeu no meio e tentou um chute colocado, mas Léo Jardim ficou com a bola. Ainda no primeiro tempo, Teixeira voltou a aparecer na área para tentar uma cabeçada após cruzamento de Paulo Henrique. No entanto, faltou direção para marcar.

Sempre ele

Na volta do intervalo, Coutinho, que teve mais liberdade para conduzir a equipe em direção ao gol, reapareceu com perigo e deu um passe açucarado para Vegetti. O camisa 11 quebrou a marcação com uma linda assistência para o Pirata finalizar, sem chances para Everson.

Que chance!

Em um erro na saída de bola, o goleiro Léo Jardim deu um presente para Vargas. Contudo, o chileno, que também desperdiçou chances na final da Libertadores diante do Botafogo, no último sábado (30), mandou para fora.

Coutinho deixa o dele

Com uma ótima atuação, Coutinho teve liberdade para ser o maestro do time, mas também apareceu na área para finalizar. Dessa forma, em rápido contra-ataque, o camisa 11 aproveitou o belo cruzamento de Piton, e só teve o trabalho de bater de primeira e ampliar o marcador.

Por fim, na reta final da partida, o Galo até tentou descontar e cegar ao gol, mas Léo Jardim apareceu bem. O arqueiro ficou com a bola depois da cabeça de Alonso. e garantiu o resultado.

VASCO 2 x 0 ATLÉTICO

37ª Rodada do Brasileirão-2024

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quarta-feira, 4/12/2024, às 19h (de Brasília)

Gols: Vegetti (6’/2ºT) (1-0); Philippe Coutinho (18’/2ºT) (2-0)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho 43’/2ºT); Hugo Moura (Paulinho 43’/2ºT), Mateus Carvalho, Jair (Sforza 29’/2ºT) e Philippe Coutinho (Payet 29’/2ºT); Alex Teixeira (Maxime Domínguez 38’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro (interino).

ATLÉTICO: Éverson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana (Alisson 12’/2ºT); Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Rubens; Hulk e Deyverson (Vargas 12’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões Amarelos: Vegetti, Paulo Henrique e Lucas Piton (VAS); Guilherme Arana (CAM)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.