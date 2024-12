Com gols de Erick e Taliari, São Paulo perde para o Juventude, que fica na Série A

O São Paulo, em clima de férias, recebeu o Juventude no Morumbis nesta quarta-feira (04), no último jogo em casa da temporada, e perdeu por 2 a 1. Com o resultado, a equipe gaúcha garantiu a permanência na Série A, sem mais possibilidades de rebaixamento no Brasileirão de 2024. Os gols do Juventude foram marcados por Gabriel Taliari e Erick Farias. Pelo lado dos mandantes, Luciano fez o gol de honra. Jogo válido pela 37ª rodada.

Aliás, com o resultado, o Juventude chegou aos 43 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento. Assim, a equipe gaúcha ocupa a 14ª colocação. Já o São Paulo, mesmo com a derrota, vai encerrar o Brasileirão em sexto lugar, sem chances de alcançar o quinto e também sem risco de perder sua posição atual. O time soma 60 pontos em 37 jogos.

Primeiro tempo morno no Morumbis

As equipes protagonizaram um primeiro tempo que deixou os torcedores sonolentos. Afinal, a partida foi morna e com poucas oportunidades para os dois lados. Ainda lutando contra o rebaixamento, o Juventude arriscou em duas finalizações de fora da área, com Lucas Barbosa e Nenê. Já o time mandante manteve a posse de bola, mas não criou chances que ameaçassem o goleiro Gabriel.

Juventude garante a vitória com dedo do técnico

Lucas Mandaca substituiu Nenê no intervalo, e a mudança deu resultado rapidamente. Aos seis minutos, ele roubou a bola de Luiz Gustavo no meio de campo, passou para Gabriel Taliari, e o atacante chutou de fora da área, sem chances para Rafael, abrindo o placar: 1 a 0. Na sequência, João Lucas realizou uma bela jogada na linha de fundo e cruzou com precisão para Erick Farias, que ampliou para 2 a 0. O São Paulo fez alterações na equipe e partiu para o ataque. Assim, conseguiu diminuir o placar com uma finalização de Luciano: 2 a 1.

Última rodada do Brasileirão para as equipes

O Tricolor do Morumbis enfrentará o Botafogo, no Rio de Janeiro, no domingo, dia 8, às 16h ( de Brasília). Já o Juventude encerrará sua participação contra o Cruzeiro, no Alfredo Jaconi, na mesma data e horário.

SÃO PAULO 1 X 2 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro — 37ª rodada

Data: 04/12/2024 (quarta-feira)

Local: Estádio do Morumbis – São Paulo

Público e Renda:

Gols: Gabriel Taliari, 06’/2ºT (0-1); Erick Farias, 16’/2ºT (0-2); Luciano, 31’/2ºT (1-2)

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius (João Moreira, 32’/2ºT) Arboleda, Alan Franco e Patryck (Rodrigo Nestor, 25’/2ºT) Alisson (Marcôs Antônio, 26’/2ºT) Luiz Gustavo (Sabino, 32’/2ºT) Luciano, Lucas Moura, André Silva e Erick (Willian Gomes, 18’/2ºT). Técnico: Zubeldía

JUVENTUDE: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon (Zé Marcos, 35’/2ºT); Ronaldo, Jadson, Nenê (Luis Mancada, intervalo) Lucas Barbosa (Marcelinho, 25’/2ºT) Gabriel Taliari (Gilberto, 25’/2ºT) e Erick (Gabriel Inocêncio, 41’/2ºT) Técnico: Fábio Mathias

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Cartões Amarelos: Fábio Mathias, Gabriel (JUV)

Cartões Vermelhos:

