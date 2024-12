Coutinho vibra com ‘boa imagem’ em último jogo do Vasco em casa no ano

Após a vitória do Vasco sobre o Atlético-MG por 2 a 0, o meia Philippe Coutinho mostou satisfação com a imagem deixada pelo Cruz-Maltino. Afinal, este é o último ato da equipe carioca em casa no ano. Além disso, aliás, o triunfo garantiu o time na Sul-Americana de 2024.

“Era importante fazer o último jogo em casa assim. Primeiro pela classificação e pela imagem, para deixar uma imagem boa para o ano que vem, para a gente almejar coisas maiores, que é o que o clube quer, o que nós jogadores queremos”, comentou Coutinho.

O meia, aliás, prometeu que o Vasco vai alçar voos maiores em 2025. Vale lembrar que o Cruz-Maltino escapou do rebaixamento no ano passado apenas na última rodada. Além disso, o time de Coutinho caiu em 2020, disputando as Séries B de 2021 e 2022. Assim, de fato, há uma ascensão em relação aos últimos anos.

“A gente vinha de um momento difícil, todo mundo lutando, querendo ganhar jogos. A gente sai feliz daqui hoje. Sabia que era um jogo importante, uma briga direta que nos deixa classificado para a Sul-Americana. Um dia muito feliz aqui, a torcida sai contente do estádio”, concluiu o meia, em entevista à

Na próxima rodada, a última do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino visita o Cuiabá, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal. Como já está confirmado na Sul-Americana de 2025, o time de Philippe Coutinho apenas cumprirá tabela.

