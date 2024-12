Felipe diz que conta com Coutinho e Léo Pelé em 2025

A um jogo do término de 2024 e classificado para a Sul-Americana de 2025, o Vasco apenas cumpre tabela agora. Dessa forma, já planeja a próxima temporada. E no que depender do técnico interino Felipe, o Cruz-Maltino terá o meia Philippe Coutinho e o zagueiro Léo Pelé.

Vale lembrar que os dois tiveram boas atuações na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG. Em São Januário, o camisa 11 fez um gol e deu uma assistência. Já o defensor transmitiu segurança defensiva, mostrando, aliás, grande marcação em cima do atacante Hulk.

“O Léo para mim sempre foi um grande jogador. Ele começou comigo no Fluminense em 2013, na lateral esquerda. Ele é um grande jogador. Ele oscilou em alguns momentos, normal. Um zagueiro canhoto com a qualidade dele é difícil achar no mercado. Em alguns jogos ele foi bem, mas, em alguns momentos, a equipe adversária acabou fazendo gol e as pessoas acabaram o culpando pela derrota, mas não. Acho que é um jogador sensacional, espero que continue no Vasco. Porque realmente achar um zagueiro da qualidade dele é difícil. Ele está de parabéns não só por hoje, mas por todo ano. Tem muito para nos ajudar, espero que continue (no ano que vem)”, comentou Felipe.

O zagueiro, aliás, tem contrato com o Vasco válido até o final de 2025. Já Philippe Coutinho tem vínculo com o Cruz-Maltino assinado até os meados de 2026.

“Ele tem uma ligação emocional com o clube muito grande e precisa do carinho do torcedor. A partir do momento que ele se sente importante, ele é o Coutinho que todo mundo está acostumado a ver. Lógico que não é um Coutinho de 18, 19 anos, mas é um jogador que pode fazer a diferença”, destacou Felipe.

Último compromisso

Na próxima rodada, a última do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino visita o Cuiabá, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal. Como já está confirmado na Sul-Americana de 2025, o time de Felipe apenas cumprirá tabela.

