Fortaleza perde para o rebaixado Atlético-GO e deixa de entrar no G4

O já rebaixado Atlético-GO venceu o Fortaleza de virada, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Antonio Accioly, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram de Derek, Janderson e, para fechar a conta, Alejo Cruz.

Com o resultado, o Dragão deixou a lanterna da tabela momentaneamente, somando 30 pontos, mas segue rebaixado para a Segunda Divisão. Por outro lado, o Tricolor de Aço desperdiçou a chance de retornar ao G4 e continua na quinta colocação, com 65 pontos.

Laion sai na frente, mas Dragão vira

Logo aos 11 minutos de jogo, os visitantes abriram o placar com Cardona. O zagueiro marcou de cabeça após cobrança de falta. Dois minutos depois, Lucero teve a oportunidade de ampliar em uma cobrança de pênalti, mas Ronaldo defendeu. O gol de empate saiu aos 20, com Derek, que aproveitou bola ajeitada de Alejo e finalizou com uma bomba de primeira. Já no fim, aos 49, Marinho cobrou falta perigosa para bela defesa de Ronaldo.

Já na segunda etapa, poucas chances claras de gol no início. A primeira foi dos donos da casa, aos 10, com o atacante Derek, após bater cruzado e a bola passar perto da meta. Aos 26, Shaylon quase marcou para virar a partida ao bater colocado. Aos 33, veio a virada do Dragão. Dessa vez, Janderson surgiu livre após cruzamento para balançar a rede. Aos 39, Alejo Cruz finalizou de fora da área e marcou o terceiro.

Agora, pela 38ª e última rodada do Brasileirão, o Tricolor de Aço encara o Internacional no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em confronto direto por uma vaga no G4. No mesmo dia e horário, o time goiano visita o Bahia, na Arena Fonte Nova.

ATLÉTICO GO 3X1 FORTALEZA

Brasileirão 2024 – 37ª rodada

Local: Estádio Antônio Accioly (GO)

Data: Quarta-feira, 04/12/2024

ATLÉTICO GO: Ronaldo; Bruno Tubarão (Maguinho, 42’/1ºT), Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Roni (Gonzalo Freitas, 41’/2ºT), Baralhas (Janderson, 27’/2ºT), Rhaldney, Shaylon, Alejo Cruz (Lacava, 41’/2ºT); Derek (Hurtado, 27’/2ºT). Técnico: Anderson Gomes (interino)

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Tomás Cardona (Felipe Jonatan, 41’/2ºT), Mancuso; Rossetto, Hércules, Martínez (Pochettino, 42’/2ºT), Marinho (Pikachu, 19’/2ºT), Moisés (Breno Lopes, 19’/2ºT) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gols: Cardona, 11’/1ºT (0-1); Derek, 20’/1ºT (1-1); Janderson, 33’/2ºT (2-1); Alejo Cruz, 39’/2ºT (3-1)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Neuza Inês Back e Alessandro Alvaro Rocha de Matos

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões Amarelos: Alix Vinicius, Roni, Baralhas, Hurtado (ACG); Cardona, Pikachu (FOR)

Cartão Vermelho: —-