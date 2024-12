Abel Ferreira diz que Botafogo é quase campeão: ‘Vocês conhecem como é’

O técnico Abel Ferreira, apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, 4/12 que manteve o time na luta pelo título, deixou claro que não acredita que o Verdão consiga conquistar o terceiro Campeonato Brasileiro seguido. O Palmeiras só será campeão se vencer o Fluminense, no Allianz Parque, e o Botafogo perder para o São Paulo, no Nilton Santos. Mas Abel, diz que o time carioca será o campeão. Isso com uma indireta sobre o fato de o São Paulo não se esforçar para vencer e “ajudar” um arquirrival. Enfim, declarações enigmáticas:

“Vamos lutar até o fim. Mas sabendo que já está praticamente definido o que vai acontecer. O Botafogo joga em casa, e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor do que eu. Vamos fazer o que nos compete. Se temos que nos queixar de alguém, é de nós. Porque no jogo que tivemos em casa não fomos competentes. E o nosso adversário Botafogo foi muito eficiente”, afirmou.

E Abel ainda criticou a escolha de árbitro em seus jogos:

“Tenho orgulho tremendo desses jogadores, por tudo o que têm enfrentado neste ano. Nos jogos decisivos, sempre os mesmos árbitros. Mas, enfim, vamos continuar a lutar até o fim, temos este mérito de ser a única equipe que conseguiu bater de frente com o poderoso Botafogo.”

