Roberto Assaf: Flamengo ajuda o Fluminense

O Flamengo jogou em busca de um das primeiras colocações do Brasileiro – que oferece prêmio maior. E para dar aquela mãozinha ao Fluminense, que luta para permanecer na Série A. O resultado de 3 a 0 no Heriberto Hulse, pois, exime o Rubro-Negro de qualquer fracasso tricolor diante do Cuiabá, no Maracanã, ou nos dias que se seguem. O time do Rio fez a sua obrigação. O curioso é que foi jogar para ganhar – do Inter e hoje – quando não tinha mais chance de conquistar o título. Isso poderia ter ocorrido nas rodadas imediatamente anteriores, mesmo depois da saída de Tite e seus ministros.

Flamengo misto

O Flamengo entrou com um time misto, e jogou no limite. E apesar das circunstâncias, superou o adversário no quesito técnica, chegando assim, ainda no primeiro tempo, à vitória parcial. Foi em jogada iniciada por Bruno Henrique, que passou por Ayrton Lucas e terminou com o chute de Varela para a rede de Gustavo. O Criciúma fez o esforço necessário, mas pecou no momento de finalizar. Assim, equipe carioca acertou em um dos poucos lances que costurou perto da baliza catarinense.

O anfitrião promoveu mudanças para a etapa final. Reforçou a linha ofensiva, atuando a partir de uma hora de partida com quatro homens de frente. Afinal, era obrigado a vencer para escapar da Série B.

Mas é fato que se o Flamengo jogava, prioritariamente, para manter a vantagem, e quem sabe ampliar em contra-ataque. Num deles, aos 24 minutos, Luiz Araújo – voltando após mais de dois meses – chutou após passe de Bruno Henrique, a bola bateu na mão de Tobias Figueiredo, e o VAR indicou pênalti. Bruno Henrique cobrou rasteiro no cantinho direito e fez 2 a 0.

Filipe Luis mexeu duas vezes, e pôs Allan, que segundo o comentarista é “um grande jogador”. Silêncio na transmissão. Já haviam dito que Pulgar está “em nível de Barcelona”. Johann Cruyff virou de lado no caixão. Para calar a boca de quem escreve, o chileno lançou Luiz Araújo, que tocou sem chance para Gustavo, aos 38: 3 a 0. Ainda houve oportunidade para mais gols. Mas ficou nisso.

