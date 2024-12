Landim projeta participação do Flamengo no Mundial de Clubes de 2025

O Flamengo é um dos quatro brasileiros que vai participar do Mundial de Clubes de 2025, que será em novo formato criado pela Fifa e terá início no dia 13 de junho. Dessa forma, o ainda presidente, Rodolfo Landim, projetou a participação do Rubro-Negro na competição.

“Eu acredito que o Flamengo vai chegar em um momento bom. Vamos chegar no meio da temporada, como acontece com os clubes europeus quando eles vão disputar o torneio intercontinental, que normalmente é no final do ano. Eles chegam em meio de temporada, enquanto os times sul-americanos chegam em final de temporada. Dessa vez isso será melhor para nós, porque nós que estaremos no meio da temporada,” disse.

Além disso, o dirigente revelou que o clube já está se organizando para conseguir participar do Mundial sem prejudicar as outras competições. O clube carioca vai estar disputando o Campeonato Brasileiro e outros campeonatos, como Copa do Brasil e Libertadores.

“Há algum tempo a gente já vem preparando o planejamento do próximo ano. A gente tem conversado com a CBF para ajeitar o calendário para nos permitir participar desse evento (Super Mundial) sem que atrapalhe os nossos objetivos”, afirmou.

Assim, além do Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense também vão participar do Mundial de Clubes de 2025. Ao todo, serão 32 equipes divididas em oito grupos. Aliás, o sorteio será realizado nesta quinta-feira (5), às 15h (de Brasília), em Miami.

