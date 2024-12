Valorizado, Artur Jorge, do Botafogo, recebe duas propostas do exterior

Campeão da Copa Libertadores pelo Botafogo e a um passo da conquista de um Campeonato Brasileiro, o técnico Artur Jorge tem nome bem valorizado no mercado. Assim, segundo o site “Uol”, o treinador bracarense recebeu duas propostas do exterior nesta semana.

Uma das ofertas faria o comandante português ganhar três vezes mais do que recebe atualmente no Glorioso.

De acordo com a reportagem, Artur Jorge tem uma multa rescisória de 2 milhões de euros (aproximadamente, R$ 13 milhões). O contrato do treinador com o Botafogo vai até dezembro de 2025. Ou seja, teria, em teoria, uma temporada cheia pelo Mais Tradicional.

Ciente do assédio sobre o seu treinador, o sócio majoritário da SAF do clube, John Textor, prefere, neste momento, não realizar nenhum movimento. Artur Jorge, com uma última rodada de Brasileiro e um Intercontinental pela frente, também não pensa neste assunto.

