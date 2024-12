Castelão em festa: Fortaleza realizará Fan Fest na arena para duelo contra Internacional

O Fortaleza irá realizar uma Fan Fest neste domingo (8), na parte interna da Arena Castelão, antes da partida contra o Internacional, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O evento, que começa às 13h, terá um show exclusivo do cantor Guilherme Dantas, com participações especiais de Zé Cantor, Avine Vinny, Kaká e Pedrinho.

A celebração é um reconhecimento ao ano de grandes conquistas para o Leão do Pici. O time fez a melhor campanha de um clube do Nordeste na história do Brasileirão por pontos corridos, garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores – a terceira nos últimos quatro anos – e disputou o título do Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas com Botafogo e Palmeiras. Além disso, o Fortaleza se destacou como o melhor mandante da competição, somando 44 pontos em 18 jogos disputados em casa, com 13 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota.

Nos últimos anos, o Fortaleza tem alcançado resultados expressivos no cenário nacional, conquistando o Campeonato Cearense por cinco anos consecutivos (2019-2023), fazendo sua melhor campanha até aquele momento no Brasileirão em 2021 (4º lugar) e se tornando a primeira equipe nordestina a disputar a Libertadores por dois anos consecutivos.

A construção do sucesso esportivo do “Laion” é fruto de um projeto ambicioso que inclui melhorias na infraestrutura, saúde financeira e crescimento das receitas. Tanto que na última terça-feira (3), a Sports Value apontou o Fortaleza como o quarto time nacional com maior crescimento entre 2020 e 2024, com uma valorização de 197%. No último ano, o clube também obteve a maior receita já registrada por um time nordestino ao faturar R$ 371 milhões.

A equipe comandada por Vojvoda soma, até o momento, 65 pontos e está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória no confronto direto contra o Internacional, que vale o quarto lugar, o Leão encerrará a competição igualando a posição alcançada em 2021, mas superando com folga os 58 pontos conquistados naquela edição.

