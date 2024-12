Marchesín será desfalque do Grêmio em último jogo após choque de cabeça

O técnico Renato Gaúcho vai ser obrigado a promover mudanças no time titular do Grêmio para o último compromisso da equipe na temporada. Afinal, o goleiro Marchesín vai ter que cumprir protocolo de concussão da CBF. Ele sofreu um choque de cabeça no fim do primeiro tempo, episódio que fez ele reclamar com a arbitragem. Posteriormente, recebeu o cartão amarelo e não retornou ao campo no intervalo do embate com o Vitória.

A justificativa, que o árbitro relatou em súmula, foi o diagnóstico de concussão feito pelos médicos do Imortal. Assim, não houve o desconto de uma substituição. Como o prazo mínimo de recuperação neste caso de choque de cabeça são cinco dias, Marchesín não poderá atuar contra o Corinthians, no próximo domingo (08/12). A tendência é a de que seu substituto seja Caíque.

Outra preocupação para Renato Gaúcho passa a ser Aravena. Isso porque o atacante chileno tornou-se dúvida para o embate após sofrer uma contusão ainda na primeira etapa.

Grêmio se mobiliza por vaga na próxima Sul-Americana

Em contrapartida, a expectativa é a de que o zagueiro Geromel e o atacante Soteldo voltem a ficar à disposição. Por conta do desgaste, eles foram poupados de viagem para Salvador. A delegação do Grêmio voltou a Porto Alegre, nesta quinta-feira (05), quando também vai se reapresentar no CT Luiz Carvalho. O grupo terá três atividades de preparação visando ao duelo com Timão, no próximo domingo (08), às 16h (de Brasília), na Arena, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A propósito, trata-se de um duelo importante para o Tricolor Gaúcho, que ainda busca garantir uma vaga na próxima edição da Sul-Americana. O empate com o Vitória não foi suficiente para se classificar antecipadamente. No atual cenário, o Imortal encontra-se na 12ª colocação, com 45 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.