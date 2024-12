Mundial: Todas fichas técnicas os jogos do Flamengo contra seus rivais de grupo

Os grupos para o Mundial de Clubes, promovido pela Fifa e que será nos Estados Unidos, em 2025 já está definido. E no Grupo D, o Flamengo tem o Espéránce, da Tunísia, o Chelsea, da Inglaterra, e o León, do México, como um dos adversários. O Rubro-Negro já enfrentou todos. Contra alguns delesm as memórias não sáo nada boas.

Espérance

O gigante tunisiano foi rival do Flamengo na final de um torneio de Verão, que o time tunisino promoveu em 1993. Na época treinador por Evaristo de Macedo e co0m o Maestroi Júnior em campo, o Mengo venceu e foi campeão.

ESPÉRANCE 0x1 FLAMENGO

Troféu Espérance Sportive de Tunisie

Data: 8/8/1993

Local: Estádio Olympique El Menzah, Túnis (TUN)

FLAMENGO: Adriano, Fábio Baiano, Júnior Baiano, Rogério e Piá (Júnior); Fabinho, Marquinhos, Luiz Antônio e Marcelinho Carioca (Indio); Nélio (Magno) e Casagrande. Técnico: Evaristo de Macedo Filho.

ESPÉRANCE: Chokri El Ouaer, Tarek Thabet, Ali Ben Nej, Khaled Ben Yahia e Hakim Nouiba; Mondher Boauab, Nabil Maaloul, Sirajeddine Shihi (Nourredine Bousnina) e Marouene Guezmir; Hassen Gabi (Kenneth Malitoli) e Ayadi Hamrouni. Técnico: Faouzi Benzarti.

Gol: Marcelinho Carioca 5’/1ºT (0-1)

Arbitragem: Masoud Koursa (TUN)

Chelsea

Aqui as memórias não são boas. Foi um jogo em 1998. Mas para o Flamengo esquecer. O dia era em 5 de agosto, por um torneio em Anheim, na Holanda. O clube inglês aplicou uma goleada de 5 a 0 num Mengo que tinha Juan na zaga e Romário no comando de ataque.

FLAMENGO 0 x 5 CHELSEA

Final do Torneio de Gelderland

Data: 4/8/1998

Local: Vitesse Gelredome Stadium, Arnhem (HOL)

Público: 49.500 espectadores.

FLAMENGO: Júlio César, Fabiano, Juan, Luiz Alberto e Pimentel; Jamir, Sandro Fonseca (Beto), Iranildo e Vágner (Marcos Assunção); Vinícius (Nélio) e Romário. Técnico: Joel Santana.

CHELSEA: Dmitri Kharine, Steven Clarke, Michael Duberry (Frank Sinclair), Celestine Babayaro e Dan Petrescu; Gustavo Poyet (Gianfranco Zola), Roberto di Matteo (Jody Morris), Mark Nicholls e Edward Newton; Gianluca Vialli e Tore André Flore. Técnico: Gianluca Vialli

Gols: Vialli 14/1ºT (1-0), Petrescu, 35’/1ºT (2-0)/; Petrescu,30’/2ºT (3-0), Poyet 41’/2ºT (4-0) e di Matteo 44’/2ºT (5-0)

Arbitragem: Jack van Hulten / Holanda.

Cartão Vermelho: Pimentel (FLA)

LEÓN

Outro adversário do Rubro-Negro na competição é o Léon. As equipes já se enfrentaram três vezes. Em 1962, o Flamengo levou a melhor em um amistoso contra os adversários e venceu por 1 a 0. gol de Gerson Canhotinha, que começou a carreirta no Flamengo, antes de brilhar no Botafogo, Fluminense e Seleção.

No entanto, nos dois últimos confrontos, o Léon venceu duas vezes. A primeira, por 2 a 1 e a segunda por 3 a 2, ambas as partidas pela Libertadores em 2014.

Jogo 1 – LEÓN 0x1 FLAMENGO

Amistoso

Data: 4/2/1962.

Local: La Martinica, León (MEX)

FLAMENGO: Fernando, Joubert, Bolero, Jadir (Othon, intervalo) e Jordan; Carlinhos e Gérson; Joel, Henrique (Babá, intervalo), Dida e Germano (Henrique, 29’/2ºT). Técnico: Flávio Rodrigues Costa.

CLUB LEÓN: Antonio Carbajal, Geronimo di Florio, Lellis Vilázio, Miguel Gutierrez (Barbosa “Come Uñas” Sanchez – intervalo) e Gabriel Mata; Claudionor Barbosa (Carlos Gonzalez, intervalo) e Ernesto Cisneros; Vanderley Belém, Juracy Caetano, Manuel “Pachuco” Lopez (Antonio “Jim” Lopez) e Luis “Pisto” Hermosillo. Técnico: José Espada.

Gol: Gérson, 44 do 1ºT (0-1)

Arbitragem: José Aguillar / México.

Jogo 2 – LEÓN 2X1 FLAMENGO

Copa Libertadores / 1ª fase do Grupo 7 (1ª rodada)

Data: 12/2 2014

Local: Nou Camp de León, Guanajuato (MEX)

FLAMENGO: Felipe, Leonardo Moura, Wallace Reis, Samir e André Santos; Caceres, Amaral, Elano (Muralha, 29’/2ºT), Mugni (Alecsandro, 37’/2ºT) e Éverton Cardoso (Paulinho, 21’/2ºT); Hernâne. Técnico: Jaime de Almeida Filho.

LEÓN: William Yarbrough, Jonny Magallón, José Juan Vasquez, Rafael Marquez e Edwin Hernandez; Eisner Loboa (Fernando Navarro, 47’/2ºT), Luis Montes, Ignacio Gonzalez (Franco Arizala, 41’/1ºT) e Carlos Peña; Mauro Boselli e Matias Britos. Técnico: Gustavo Cristian Matosas Paidón / Argentina-Uruguai.

Gols: Mauro Boselli, aos 31’/1ºT (0-1); Caceres 44’/1ºT (1-1); Arizala, 22’/2ºT (1-2).

Árbitro: José Hernando Buitrago Arango (COL)

Auxiliares: Rafael Humberto Rivas Aranda e Wilmar Alveiro Navarro Contreras (COL)

Cartão Vermelho: Amaral (FLA)

Jogo 3 – FLAMENGO 2 x 3 LEÓN

Copa Libertadores / 1ª fase do Grupo 7 (6ª rodada)

Data: 9 /4/2014

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público pagante: 53.230 pagantes

Público presente: 60.451 presentes

FLAMENGO: Felipe, Leonardo Moura, Wallace Reis, Samir e André Santos (Guilherme Negueba 71′); Amaral, Muralha, Elano (Gabriel 11′) e Éverton Cardoso; Paulinho (Nixon 82′) e Alecsandro. Técnico: Jaime de Almeida Filho.

CLUB LEÓN: William Yarbrough, Jonny Magallón, José Juan Vasquez, Rafael Marquez e Ivan Gonzalez; Edwin Hernandez, Elias Hernandez (Onay Pineda, aos 45’/2ºT), Luis Montes e Carlos Peña (Aldo Rocha, 37’/2ºT); Franco Arizala (Luis Delgado, 37’/2ºT) e Mauro Boselli. Técnico: Gustavo Cristian Matosas

Gols: Franco Arizala 21′ (0-1), André Santos 29′ (1-1), Mauro Boselli 30′ (1-2), Alecsandro 34′ (2-2) e Carlos Peña 84′ (2-3).

Árbitro: Diego Hernán Abal (ARG)

Auxiliares: Gustavo Fabián Rossi Fagivoli e Ivan Gabriel Nuñez (ARG)

Além do Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense também são os clubes brasileiros que vão participar do Mundial de Clubes de 2025. Ao todo, são 32 equipes divididas em oito grupos. A competição será entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos e terá o formato de Copa do Mundo. Ou seja, oito grupos com quatro times cada que se enfrentam em turno único. Depois, os dois melhores se classificam para as oitavas de final, em que vai acontecer o mata-mata em jogo único até a grande final. Além disso, não haverá disputa de terceiro lugar.

