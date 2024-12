Iwobi faz dois, Fulham vence e encosta no Brighton na Premier League

O Fulham aproveitou o fator casa e venceu o Brighton por 3 a 1, no Craven Cottage, em Londres. Iwobi, duas vezes, e O’Riley, contra, marcaram para o time da casa, enquanto a jovem promessa Baleba, com assistência do brasileiro João Pedro, fez um bonito gol para os visitantes.

O resultado colocou os dois times bem próximos na tabela de classificação. O Fulham assumiu a sexta colocação, com 22 pontos, um a menos que o Brighton, em quinto.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (8), às 11h (de Brasília). Enquanto o Fulham faz o dérbi diante do Arsenal, também no Craven Cottage, o Brighton visita o Leicester.

O jogo mal começou e o Fulham abriu o placar. Logo aos três minutos, o goleiro Verbruggen saiu jogando errado e deu nos pés de Iwobi, que só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol. Logo depois, o Brighton teve duas chances, mas o goleiro Leno foi eficiente e pegou as duas finalizações. No fim da etapa inicial, Rodrigo Muniz, de cabeça, quase ampliou para os londrinos.

Na volta do intervalo, o Brighton empatou. Após lançamento do zagueiro, João Pedro ajeitou de forma consciente para Baleba, que bateu de fora da área para fazer um bonito gol.

Aos 34, o Fulham voltou a ficar à frente do placar. Em cobrança de escanteio de Andreas Pereira, que havia entrado minutos antes, O’Riley acabou fazendo contra. No fim, Iwobi recebeu pela esquerda no meio de diversos defensores do Brighton, arrumou espaço e finalizou no canto de Verbruggen.

