Landim, mesmo antes da eleição, planeja 2025 do Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim foi um dos representantes do clube no sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025, que ocorreu nesta quinta-feira, 5/12, em Miami. Recebeu até uma camisa de um de seus rivais, o Ésperance, da Tunísia (os outros são Chelsea e León, do México). Ele disse que, em qualquer situação, o sorteio colocaria o Flamengo em um grupo difícil. Mas o foco das perguntas era a eleição para o novo presidente, que será no dia 9 de dezembro.

No entanto, Landim parece não ter a menor dúvida de que sua chapa sairá vencedora. Afinal, caso isso aconteça, Fábio Santos assumirá como mandatário e Landim passará a ser o homem forte do futebol. Em sua entrevista à imprensa após a confirmação dos grupos do Mundial, ele respondeu como se já estivesse eleito, afinal, há reunião programada para planejar o ano de 2025 no dia 19. Em pauta, um substituto para Gabigol, que deixa o clube.

“Gabriel declarou que não aceitou a proposta do Flamengo de um ano e estamos organizando uma festa para ele no último jogo do Flamengo. Depois, discutiremos o assunto tão logo termine o campeonato. Vamos ter uma reunião na terça-feira para pegar informações da nossa área de scout e vamo conversar com nosso técnico para planejar as ações que faremos no mercado em busca desse jogador substituto”.

Landim mira Diego Ribas

Aliás, ele até aproveitou a chance para conversar sobre uma possivel bolta de Diego Ribas ao clube em nova função. O ex-meia do Flamengo foi o escolhido como representante do clube no sorteio e Landim disse que está querendo que Ribas trabalhe com ele.

“Diego é um ótimo profissional, tem uma nova carreira que iniciou (comentarista). Mas a gente está conversando para, de certa forma, desviar ele dessa carreira e fazer algo no Flamengo. E aproveitei a oportunidade de estar com ele nos últimos dois dias para conversarmos sobre isso”, comentou Landim.

Sobre o Mundial, umas das esperanças de Landim quer é ver a recuperação de jogadores importantes até lá. E torce para que ninguém tenha lesões graves até lá

“Vamos estar no fim de um processo de recuperação de jogadores importantes como Pedro e Viña. Esperamos não ter novas baixas no elenco”, concluiu.

Eleição do Flamengo

Ocorrerá no próximo dia 9 de dezembro. São três os candidatos: Maurício Gomes de Mattos e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ambos da oposição. O candidato do presidente Landim é Rodrigo Dunshee. Caso a situação venha a vencer o pleito, Landim se tornará o homem forte do futebol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.