Hulk explica postagem do pai após demissão de Milito no Atlético

Após a demissão do técnico Gabriel Milito, o pai do atacante Hulk, senhor Gilvan, usou as redes sociais para “comemorar” a saída do treinador. Em um perfil relacionado ao Atlético, ele deixou palmas nos comentários.

Contudo, o camisa 7 fez questão de explicar a situação para evitar polêmicas.

“Venho aqui para explicar a curtida do meu pai, que está repercutindo negativamente. Ele não tem domínio do Instagram e, quando vê uma postagem do Galo, sempre envia alguns emojis, sempre da mesma forma. Isso é fácil de confirmar em postagens anteriores”, explicou inicialmente.

Hulk também fez questão de esclarecer que não houve comemoração.

“Em nenhum momento ele quis celebrar a saída do nosso treinador Milito. Pelo equívoco do meu pai, peço desculpas. Estamos todos tristes com o momento do Atlético”, finalizou.

Milito deixou o Atlético na última quarta-feira (4), após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, no Rio de Janeiro. A decisão, no entanto, já havia sido tomada no sábado, após a derrota na final da Copa Libertadores.

