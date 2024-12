São Paulo não tem o interesse em perder Luciano em 2025

O atacante Luciano preocupou a torcida do São Paulo ao deixar em aberto o seu futuro e dizer que não sabe se fica no clube em 2025. Após a derrota para o Juventude por 2 a 1, na última quarta-feira (4), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 10 despistou sobre sua permanência no Tricolor.

Contudo, se depender do São Paulo, Luciano fica. O clube não recebeu nenhuma oferta e não tem a intenção de vender o camisa 10. O Tricolor vê o atacante como um dos principais jogadores do elenco e só vai liberar o jogador caso ele queira sair. Em entrevista ao ”Uol”, o diretor Carlos Belmonte ressaltou a intenção de não negociar o atleta.

“O Luciano não é moeda de troca, jogador fundamental no nosso elenco. O Luciano é Luciano, o que ele falou na saída de campo é característica dele. Falei pra ele, ele só sai do São Paulo se ele quiser. Nós não estamos vendendo o Luciano, ele não está à venda. Nós consideramos ele um jogador fundamental pra nós. Um jogador que te entrega 16 gols por temporada sem ser centroavante não pode ser descartado”, disse Carlos Belmonte.

Aliás, o clube sabe da importância do atacante para o time e entende que seria difícil encontrar uma peça de reposição em pouco tempo e com pouco dinheiro, que é o atual cenário no Morumbis. Por outro lado, o estafe de Luciano já disse ter recebido sondagens de equipes brasileiras e estrangeiras interessadas no jogador. Assim, a continuidade depende exclusivamente do São Paulo.

Luciano tem contrato com o São Paulo até o final de 2026. Nesta temporada, ele fez 60 partidas, 18 gols e duas assistências, sendo o artilheiro da equipe no ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.