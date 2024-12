Yuri Alberto revela probabilidade de ficar no Corinthians em 2025

A grande fase de Yuri Alberto vem colocando o camisa 9 nas manchetes das notícias do Corinthians. O centroavante é o artilheiro do Brasileirão e do país neste momento e começou a chamar atenção do futebol do exterior. Assim, começou a surgir uma preocupação se o jogador vai permanecer no Parque São Jorge em 2025.

Em entrevista para o canal Benja Me Mucho, do jornalista Benjamin Back, Yuri Alberto foi questionado qual a probabilidade de permanecer no Corinthians em 2025. O atleta ficou sem jeito de responder no começo, mas depois revelou.

“Aí você me quebra… Vamos ver. De 0 a 100? 50”, disse Yuri Alberto.

Yuri Alberto chegou aos 30 gols na temporada e empatou com Pedro, do Flamengo, como principal artilheiro do país. Além disso, ele é o goleador máximo do Brasileirão com 14 tentos, empatado com Alerrandro, do Vitória.

O bom momento faz com que o centroavante atraia os holofotes de clubes do exterior, ameaçando a permanência dele no Parque São Jorge em 2025. Após a partida contra o Bahia, o presidente do Timão, Augusto Melo, prometeu fazer um esforço para manter o camisa 9 na próxima temporada.

“Yuri Alberto é jogador do Corinthians, fiquem tranquilos, não tem nada, nunca chegou nada. No que depender de mim, ele vai ficar. Ele tem as vontades dele, mas tem muita coisa para cumprir aqui, o torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo, o que eu puder fazer para ele ficar eu vou fazer, até porque a multa dele é alta”, disse Augusto Melo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.