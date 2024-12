Girona x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Girona e Real Madrid se enfrentam neste sábado (07/12), às 17h (de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, na Espanha, pela 16ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. O time comandado por Míchel está na 8ª colocação, com 22 pontos, enquanto o de Ancelotti é o vice-líder do campeonato, somando 33 pontos. A equipe merengue, aliás, passa por oscilações e procura voltar ao eixo na temporada.

Girona e Real Madrid se enfrentaram apenas 10 vezes ao longo da história. No retrospecto até aqui, os merengues venceram seis partidas, enquanto os Blanquivermells ganharam três. Um duelo ficou com placar igual.

Onde assistir

A ESPN, na TV fechada, e a plataforma de streaming Disney+ (versão premium) transmitem Girona x Real Madrid, pela 16ª rodada da LaLiga 2024/25, para todo o Brasil

Como chega o Girona

Para o duelo deste sábado, o Girona não vai ficar sem três jogadores: Viktor Tsygankov, Yaser Asprilla e Yangel Herrera. No entanto, a boa notícia fica pela volta de Gabriel Misehouy, que voltou ao time recentemente e segue à disposição. O técnico Míchel prepara mudanças na equipe.

Apesar dos desfalques, a equipe chega ao confronto motivada. Nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Espanhol, o Girona venceu três, empatou e perdeu apenas uma partida. Na rodada passada, o time empatou por 2 a 2 com o Villarreal, fora de casa. O zagueiro Ladislav Krejci buscou o empate nos acréscimos.

Como chega o Real Madrid

Em fase irregular, o Real Madrid vai desembarcar em Girona sem cinco jogadores, já que Vinícius Junior, Eduardo Camavinga, Éder Militão, Dani Carvajal e David Alaba não estão 100% fisicamente. Os quatro primeiros estão lesionados, enquanto Alaba ainda aprimora a parte física.

Vice-líderes do Espanhol, os Galácticos tropeçaram no meio da semana e agora buscam voltar ao caminho das vitórias a fim de não correr o risco de se afastar mais do líder e rival Barcelona. Junto a isso, Mbappé também busca melhorar seu momento dentro de casa. Na derrota para o Athletic Bilbao, o francês errou errou mais um pênalti na temporada – ele errou cobrança contra o Liverpool. Além das falhas, ele vem com atuações discretas nas partidas.

GIRONA x REAL MADRID

16ª rodada do Campeonato Espanhol

Data-Hora: 7/12/2024 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Montilivi, em Girona (ESP)

Onde assistir: ESPN e Disney+

GIRONA: Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Krejci, Miguel Gutiérrez; Iván Martín, Oriol Romeu; Bryan Gil, Van de Beek, Danjuma; Miovski. Técnico: Miguel Ángel Sánchez.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Rudiger, Ferland Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Brahim Díaz. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez (ESP)

