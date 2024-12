Pai de Felipe Andreoli desabafa sobre distanciamento do filho

O jornalista Luiz Andreoli, pai do apresentador Felipe Andreoli, abriu o jogo sobre sua relação com o filho. Em entrevista ao ao canal da Lisa Gomes, Luiz revelou que existe um afastamento entre ele e Felipe e fez um mea-culpa sobre sua ausência durante o crescimento dos filhos.

De acordo com Luiz, a relação familiar mudou bastante nos últimos anos, principalmente quanto ao distanciamento.

“Não existe mais esse negócio de pai e filho, grudados como tinha na minha época. Eu ligava todo dia pro meu pai, eu adorava meu pai. Há um distanciamento e eu vejo isso na minha família, como eu vejo de muita gente. (…) As pessoas acham que eu vejo Felipe sempre, meus netos, não vejo. É muito difícil manter o relacionamento, o cara casa, a mulher do cara pensa diferente, é tudo muito complicado”, desabafou o jornalista.

Luiz também falou sobre um possível desentendimento entre eles e o tempo em que está sem ver o apresentador.

“1 ano (sem ver Felipe), mais ou menos isso. Não existe briga. Eu não brigo com ninguém, mas as pessoas discutem comigo, cada um têm o jeito de ser, muita gente cobra pai, filho. Eu sempre acho que você tem que relevar coisas mais importantes e diminuir as piores, eu quero muito bem a ele”, disse, antes de falar sobre a falta que sente do filho:

“Todo mundo sente, acho que ele também, mas não sei, vamos nos encontrar. É um distanciamento, vai passando, ele tem a vida dele, não para, eu também não. Mas as coisas tem que acontecer naturalmente. No meu aniversário [em março] a gente se encontrou, foi todo mundo jantar”, recordou.

Luiz Andreoli fala de ausência enquanto pai e relação com a esposa de Felipe

Sobre sua função enquanto pai, Luiz assumiu ter sido ausente junto aos filhos.

“Com certeza, isso teve um preço. Até hoje meus filhos falam: ‘Você nunca me levou para Disneylândia’. Eu nunca tirei férias com meus filhos, nunca! Eu tive um fim de semana num rancho em Campinas, que eu fui com eles pela primeira vez e nunca mais”, explicou.

Em relação a nora, Rafa Brites, esposa de Felipe, Luiz afirmou ter o mesmo cenário vivido com o filho.

“Mesma coisa, porque eu não vejo. Eu lamento mais pelos meus netos, eles gostam muito de mim”, explicou.

Felipe Andreoli e Rafa Brites na Record

Pouco mais de um mês após anunciar sua saída da Globo, o jornalista Felipe Andreoli acertou sua ida para a Record. Após 10 anos na emissora carioca, o apresentador estará ao lado de Rafa Brites, sua esposa, no comando da próxima edição do Power Couple Brasil.

