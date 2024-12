Cruzeiro e Dudu ampliam conversas e acerto está próximo

Finalmente, o casamento entre Cruzeiro e Dudu deve acontecer. O atacante está muito perto de ser o novo reforço da Raposa para a próxima temporada.

O Jogada10 apurou que as conversas estão em estágio avançado e devem ser finalizadas logo após o término do Campeonato Brasileiro. A reportagem também apurou que ainda faltam pequenos ajustes no contrato, como um acerto financeiro com o Palmeiras, para concluir a negociação.

No entanto, os demais detalhes já estão definidos: tempo de contrato e valores entre Cruzeiro e Dudu. Aliás, em 2025, o atacante receberá um dos maiores salários do elenco, com valores elevados, mas inferiores aos que ganhava no Palmeiras e ao que foi ofertado na primeira negociação, no meio deste ano.

Dudu no Cruzeiro

Na janela de transferências do meio do ano, tudo estava acertado entre as partes. No entanto, na hora de concretizar o acerto, Dudu teria desistido após sofrer grande pressão da torcida do Verdão.

Vale lembrar que existe uma intensa rivalidade entre a Mancha Alviverde e a Máfia Azul. Recentemente, uma emboscada realizada por torcedores do Palmeiras na BR-381 terminou com uma morte e deixou 17 torcedores do Cruzeiro feridos.

