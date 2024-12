Com lei do ex, Atalanta bate o Milan e assume a liderança do Italiano

A Atalanta chegou à nona vitória consecutiva no Campeonato Italiano ao bater o Milan, em Bérgamo, por 2 a 1. Nesta sexta-feira (6), a equipe comandada por Giuseppe Gasperini contou com gol de Lookman já na reta final para vencer o Rossonero. De Ketelaere, ativando novamente a lei do ex, fez o primeiro dos anfitriões. O espanhol Morata descontou para o milaneses.

Agora, a Atalanta assumiu a primeira colocação do Calcio, com 34 pontos, e conta com um tropeço do Napoli – que tem 32 – diante da Lazio para se manter na ponta. A Inter, que venceu o Parma por 3 a 1 também nesta sexta, soma 31. Já o Milan segue em sétimo, com 22, e pode cair ainda mais na tabela.

Na próxima rodada, a Atalanta visita o Cagliari no sábado (14), às 11h (de Brasília). Já o Rossonero recebe o Genoa no dia seguinte, às 16h45 (de Brasília).

Atalanta abre o placar após gol anulado do Milan

O Milan começou o jogo com tudo e perdeu uma chance com Pulisic com menos de 15 segundos. Carnesecchi mostrou que estava atento e fez a defesa. Pouco tempo depois, Morata foi lançado, fez grande jogada e guardou. Contudo, o gol foi anulado por impedimento.

A Atalanta mantinha boa posse de bola e não demorou para inaugurar, de fato, o placar. Após bola lançada na área por De Roon, De Ketelaere fez de cabeça e provou que a lei do ex segue viva. Ele teve uma passagem apagada pelo Rossonero recentemente e não deixou saudades no San Siro.

O jogo estava movimentado. Aos 21, o Milan empatou. Theo Hernández deu belo lançamento para Rafael Leão. O português avançou e cruzou na medida para Morata empurrar para o fundo da rede. Após o gol, o Rossonero retraiu-se um pouco mais e era perigoso nas escapadas. No entanto, a Atalanta era melhor, criava as principais chances e viu Pasalic obrigar Maignan a fazer boa defesa.

Lookman garante o triunfo já no fim do jogo

No segundo tempo, as duas equipes mantiveram a mesma postura e buscaram o gol da vitória. Lookman recebeu pela esquerda e fez Maignan trabalhar novamente. O nigeriano tentava a todo custo vencer o goleiro francês. O duelo pendia para o jogador do Milan após mais uma defesa, quando, aos 41 minutos, ele aproveitou cobrança de escanteio e, sozinho, cabeceou para o gol. Nos acréscimos, o artilheiro Retegui teve a chance de garantir o triunfo, mas parou no arqueiro.

