Vitinho é desfalque do Botafogo na Copa Intercontinental

O Botafogo tem uma baixa para a última rodada do Brasileirão e a Copa Intercontinental. O lateral-direito Vitinho machucou o joelho esquerdo na vitória sobre o Internacional, na quarta-feira, e teve lesão confirmada após realização de exames, nesta sexta-feira (6). A informação é do “ge”.

O tempo de recuperação não foi divulgado, como de praxe. Ele está fora da partida contra o São Paulo, no domingo, que pode dar o título brasileiro ao Botafogo. Além disso, ele será baixa da competição mundial, que começa na próxima quarta-feira.

Com isso, o Alvinegro terá Mateo Ponte como primeira opção na lateral. Ele, aliás, entrou ainda no primeiro tempo contra o Inter e foi um dos melhores em campo. Rafael, assim, pode virar opção no banco de reservas.

O jogo contra o Pachuca, do México, é no dia 11. Se avançar, o Glorioso enfrenta o Al Ahly, do Egito, no dia 14. O vencedor terá o Real Madrid, da Espanha, como adversário na decisão do dia 18.

