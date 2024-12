Gabigol vira embaixador de empresa que patrocina o Santos

Gabigol está perto de ser anunciado pelo Cruzeiro. Contudo, sua ligação com o Santos permanece forte. Nesta sexta-feira (6), ele foi anunciado como o novo embaixador da Viva Sorte, empresa que patrocina o Santos e detém os naming rights da Vila Belmiro, estádio do Peixe.

A empresa divulgou o novo contrato nas redes sociais, e o atacante também compartilhou a novidade em suas plataformas.

“Agora é oficial, Gabigol é o novo embaixador do Viva Sorte. Estamos muito felizes com essa nova parceria que se inicia”, escreveram, acompanhando a publicação com um vídeo.

A publicação bastou para deixar a torcida do Santos completamente animada com a possibilidade do retorno do atacante. A diretoria do Peixe já demonstrou interesse em contratá-lo e enviou uma proposta. Contudo, Gabigol deve ser anunciado pelo Cruzeiro em breve.

Gabriel, revelado pelo Santos, disputou 206 partidas pelo clube e marcou 83 gols.

