De olho em 2025, jogadores do Corinthians passam por bateria de exames

Depois de ganhar uma folga extra na quinta-feira (05), o elenco do Corinthians se reapresentou nesta sexta (06) para o último jogo do Brasileirão. No próximo domingo (08), o Timão encerra sua temporada contra o Grêmio, em Porto Alegre, às 16h.

Com a vaga garantida na Pré-Libertadores do ano que vem, a equipe alvinegra já começou os trabalhos para 2025. Antes do trabalho dentro de campo, os jogadores realizaram exames dermatológicos, cardiológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos e cognitivos, que normalmente são realizados na pré-temporada.

Depois disso, o elenco do Corinthians participou de um trabalho de força na academia e, no gramado, exercício de troca de passes, com movimentações e finalizações. Neste sábado (07), Ramón Díaz encerra a preparação e define quem viaja à capital gaúcha.

Em 2025, o calendário será mais apertado.Os estaduias começarão em janeiro e o Corinthians já terá compromissos pela competição continental no mês de fevereiro

