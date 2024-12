Fortaleza x Internacional: onde assistir, arbitragem e escalações

O Internacional vai enfrentar o Fortaleza, neste domingo (8/12), às 16h (de Brasilia), na Arena Castelão, em duelo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão próximas na tabela e o principal objetivo é assegurar a quarta colocação do torneio. Quem tiver êxito na missão contará com um benefício financeiro, pois a premiação é maior. A quantia total é de quase R$ 41 milhões. Atualmente, o dono do quarto lugar é o Colorado, com 65 pontos. O Leão do Pici se encontra uma posição abaixo e com a mesma pontuação.

Este jogo terá um grande envento antes da bola rolar. Uma fan fest quecomeça às 13h (de Brasília),com um show exclusivo do cantor Guilherme Dantas, com participações especiais de Zé Cantor, Avine Vinny, Kaká e Pedrinho.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere no pay-per-view a partir dos 16h (de Brasília).

Como chega o Fortaleza

A equipe nordestina saiu do G4 da Série A, depois de engatar uma sequência de quatro rodadas sem vencer, sendo duas derrotas consecutivas. O técnico Vojvoda vai ter o retorno do zagueiro Titi depois de cumprir suspensão no último compromisso da equipe. Entretanto, o companheiro de posição, Kuscevic será desfalque pelo mesmo motivo. Outras baixas são o volante Pedro Augusto, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Renato Kayzer, que estão machucados.

Como chega o Internacional

A equipe gaúcha também sofreu dois resultados negativos consecutivos, após emplacar uma sequência de 16 jogos de invencibilidade. O comandante Roger Machado busca soluções para escalar a equipe, pois terá pelo menos cinco ausências certas. O meio-campista Bruno Henrique e o atacante Wanderson vão ter que cumprir suspensão automática, pois receberam o terceiro cartão amarelo no revés para o Botafogo.

Bruno Henrique foi titular no último compromisso da equipe devido à baixa de Thiago Maia. Assim, o favorito a preencher a lacuna entre os 11 iniciais é o experiente Fernando. Wanderson também era cotado a começar o duelo com o Fortaleza para substituir Wesley. Portanto, Gabriel Carvalho e Gustavo Prado são os principais candidatos a ganharem uma oportunidade.

Thiago Maia e Wesley também não atuam mais na temporada. O primeiro recebeu nova liberação do clube antes do duelo com o Botafogo. Seu pai foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ele está em Boa Vista, capital de Roraima para acompanhá-lo, pois teve uma piora em seu quadro. O segundo também ganhou dispensa do clube, pois seu genitor morreu em um acidente de moto durante o embate com o Botafogo, na última quarta-feira (04).

Alan Patrick continua sendo baixa, pois sofreu uma contusão muscular e já ficou de fora do confronto com o Glorioso. Ainda há uma indefinição se o zagueiro Rogel terá condições de entrar em campo. Ele precisou ser substituído e vai passar por uma reavaliação junto ao departamento médico. Caso o uruguaio não receba o aval, Clayton Sampaio deve ser o escolhido para substituí-lo.

FORTALEZA X INTERNACIONAL

38ª rodada da Série A do Brasileirão 2024

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 08/12/2024, às 16h (horário de Brasília)

FORTALEZA: João Ricardo, Brítez, Titi, Cardona, Eros Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules, Emmanuel Martínez; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão, Bernabei; Rômulo, Fernando, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Philip Georg Bennet (RJ)

