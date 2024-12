Juventude x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (8), Juventude e Cruzeiro se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h ( de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O confronto pode definir vagas em competições internacionais para ambas as equipes. O time gaúcho sonha com a Sul-Americana, enquanto o Mineiro deseja a Libertadores

Onde assistir

O canal Premiere transmite o jogo ao vivo.

Como chega o Juventude

A equipe gaúcha venceu o São Paulo em um grande jogo no Morumbi, afastando de vez qualquer risco de rebaixamento. Agora, busca mais um resultado positivo para garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. O Juventude ocupa a 13ª posição, com 45 pontos. O atacante Edson Carioca está fora do jogo, e Erick Farias deve assumir a titularidade no ataque.

Como chega o Cruzeiro

Pressionado após a derrota na final da Sul-Americana, o Cruzeiro precisa vencer o Juventude e torcer por um tropeço do Bahia para conquistar uma vaga na Libertadores de 2025. O técnico Diniz tem apenas 28% de aproveitamento e chega de uma derrota para o Palmeiras, no Mineirão.

O time mineiro terá diversos desfalques: Lucas Villalba, Walace, Matheus Henrique, Álvaro Barreal, Kaio Jorge e Juan Dinenno seguem vetados pelo departamento médico; Zé Ivaldo e Marlon estão suspensos; Mateus Vital, com amigdalite, e o atacante Lautaro Díaz também não jogarão.

JUVENTUDE X CRUZEIRO

38ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Estádio Alfredo Jaconi (RS)

Data e horário: Domingo – 08/12/2024 – 16h (de Brasília)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa, Gabriel Taliari e Erick Farias. Técnico: Fábio Mathias

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz (Tevis). Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis E Fabrini Bevilaqua Costa – Ambos Fifa-SP

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

