Tiago Leifert está com negociações avançadas e pode parar em grande emissora

O jornalista Tiago Leifert, um dos grandes nomes da comunicação no Brasil, está em negociações avançadas para definir sua nova casa em breve. Ele gostou da proposta do SBT para assumir o cargo de narrador principal da Champions League e da Copa Sul-Americana, além de comandar o programa Arena SBT.

Leifert teria um salário de R$ 1,2 milhão por mês e, além disso, teria liberdade para desenvolver seus projetos pessoais. A participação de Boninho como diretor foi um diferencial que animou o jornalista.

Em conversa com amigos, Leifert destacou que a contratação de Boninho reflete o objetivo do SBT de se posicionar como uma das principais emissoras do Brasil. É importante lembrar que Boninho não será contratado diretamente pelo SBT, mas por meio de uma produtora.

O F5 informou que Boninho pretende incluir na grade do SBT um programa matinal, que teria como apresentadora sua esposa, Ana Furtado.

O SBT não confirmou as contratações. Já Tiago Leifert foi procurado, mas não respondeu aos contatos.