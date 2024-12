Botafogo e Flamengo jogam no mesmo horário e mobilizam segurança no Rio

Além da segurança nas ruas e forte esquema na orla, já que a previsão é de multo sol e praias lotadas, as forças de segurança do Rio estão ainda mais empenhadas neste domingo. Isso porque Botafogo e Flamengo jogam no mesmo horário, às 16h (de Brasília). O Botafogo joga no Nilton Santos diante do São Paulo e pode sagrar-se campeão brasileiro. Já o Fla atuará no Maracanã diante do Vitória, com o terceiro lugar garantido e preparando uma grande festa de despedida de um de seus maiores ídolos, Gabigol, que não renovará contrato. Dois jogos de casa cheia.

Para garantir o sucesso da operação, as autoridades montaram um amplo esquema de segurança com mais de 1.200 policiais nas ruas. Na última sexta-feira (6), o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) realizou uma reunião com as torcidas organizadas de Botafogo e Flamengo. O objetivo foi, segundo comunicado, “garantir que os torcedores dos dois clubes possam comparecer às arenas de forma pacífica e ordeira”. A Zona Oeste da cidade, que normalmente pe palco de algumas brigas enrte facções dos dois clubes, também terá reforço no policiamento.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro estima que cerca de 100 mil torcedores compareçam aos estádios neste domingo. Os torcedores do Botafogo estão animados com a possibilidade de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Eles, aliás, já comemoraram a conquista da Copa Libertadores sobre o Atlético. Já o Flamengo espera um grande público devido à despedida de Gabigol

Preocupação com o bairro

Caso o título do Botafogo seja confirmado, a expectativa é que os torcedores se desloquem para o bairro de Botafogo, na zona sul, para celebrar a conquista. Esse cenário aumenta a possibilidade de encontros entre botafoguenses e flamenguistas no trajeto.

Além disso, grupos de torcedores estão organizando um evento para acompanhar o time do estádio Nilton Santos até o Aeroporto Galeão. Afinal, a delegação viajará para o Qatar, onde disputará o Intercontinental de Clubes.