Diretor do São Paulo ‘descarta’ pedido de reforços de Zubeldía

O São Paulo não deve investir muito na próxima janela de transferências. Em entrevista ao “UOL”, o diretor de futebol Carlos Belmonte ressaltou a dificuldade financeira enfrentada pelo clube e descartou os cinco reforços solicitados pelo técnico Zubeldía. Portanto, o Tricolor deve fazer apenas contratações pontuais para reforçar o elenco para a temporada de 2025.

“Temos uma relação muito boa com o Zubeldía. Nós falamos sobre as possibilidades e o ano será difícil. Para chegar atletas, precisamos que saiam atletas. A folha não pode crescer. Temos que ter entradas e saídas porque não temos recursos para grandes investimentos. Vamos buscar atender os desejos do treinador, mas talvez não tenhamos os cinco atletas”, disse Belmonte.

O São Paulo terminará o Brasileirão na sexta colocação e garantiu vaga na Libertadores do ano que vem. O Tricolor encerra a temporada contra o líder Botafogo, favorito ao título, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 38ª rodada. O Glorioso joga por um empate para conquistar o tricampeonato brasileiro.

