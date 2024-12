Juventus arranca empate no fim e segue invicta no Italiano

Graças a um gol nos acréscimos, a Juventus ainda não conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Italiano. Afinal, neste sábado (7), a Velha Senhora empatou com o Bologna por 2 a 2, em casa, pela 15ª rodada da competição. Ndoye e Pobega abriram o placar para os visitantes, enquanto Koopmeiners e Mbangula anotaram para a Juve.

Apesar de ainda não ter perdido a invencibilidade após 15 jogos, a Juventus está longe da briga pelo título, muito por conta do alto número de empates: 9. Dessa forma, a Juve soma ainda seis vitórias, com 27 pontos, a sete da líder Atalanta. No entanto, a distância pode aumentar, afinal, o Napoli pode chegar aos 35 neste domingo (8). Já o Bologna aparece em oitavo, com 22 pontos e 14 jogos.

A partida, portanto, marcou o reencontro do treinador Thiago Motta, da Juventus, com o Bologna. Vale lembrar que o brasileiro naturalizado italiano fez história com o Bologna na temporada passada, levando o time à quinta colocação do Scudetto. Assim, o Bologna voltou à Champions após 60 anos. Aliás, falando em brasileiros, o lateral-direito Danilo foi titular e atuou por todos os 90 minutos. A Velha Senhora, por outro lado, não pôde contar com o zagueiro Bremer e com o volante Douglas Luiz, ambos lesionados.

Bologna começa avassalador, mas cede empate no final

Esta foi uma tarde, defintivamente, ruim para a Juventus. A Velha Senhora teve que fazer uma alteração forçada ainda no primeiro tempo, afinal, Cambiaso se lesionou. Dessa forma, deu lugar a Jonas Rouhi. Ainda no primeiro tempo, o Bologna colocou uma na trave com Dan Ndoye. Um pouco mais tarde, o suíço abriu o placar recebendo cruzamento do sueco Holm.

Próximos compromissos

A Juventus volta a campo agora na próxima quarta-feira (11), recebendo o Manchester City pela Champions League. Já pelo Campeonato Italiano, a Velha Senhora recebe o lanterna Venezia no sábado (14). O Bologna, por sua vez, visita o Benfica na competição europeia e recebe a Fiorentina no torneio doméstico, respectivamente.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Sexta-feira (6/12)

Inter de Milão 3×1 Parma

Atalanta 2 x 1 Milan

Sábado (7/12)

Genoa 0 x 0 Torino

Juventus 2 x 2 Bologna

Roma x Lecce – 16h45

Domingo (8/12)

Fiorentina x Cagliari – 8h30

Verona x Empoli – 11h

Venezia x Como – 14h

Napoli x Lazio – 16h45

Segunda-feira (9/12)

Monza x Udinese – 16h45

*Horários de Brasília.

