Fluminense consegue efeito suspensivo, e Felipe Melo é relacionado

O Fluminense embarcou para o jogo que definirá a permanência na Série A do Brasileirão em 2025. O Tricolor enfrenta o Palmeiras, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada, e precisa de um ponto para escapar do rebaixamento. O técnico Mano Menezes promoveu mudanças na lista de relacionados e terá o retorno do zagueiro Felipe Melo.

Palmeiras x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Entre as principais mudanças, chama a atenção o retorno do zagueiro Felipe Melo. O Fluminense conseguiu um efeito suspensivo. Assim, o veterano fica à disposição. Por outro lado, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa segue se recuperando de lesão e será ausência. O volante Bernal, suspenso, desfalca o time, enquanto Terans e John Kennedy ficaram de fora por opção técnica.

O Fluminense é o 15º colocado com 43 pontos e precisa de um empate para escapar do rebaixamento. Em caso de derrota, terá que torcer por tropeço do Bragantino diante do Criciúma, em casa, ou do Athletico-PR contra o Atlético-MG, fora de casa. O Tricolor tem 11,5% de riscos de queda, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

