Presidente do Fluminense mostra confiança em permanência

A última batalha. Assim o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, definiu a partida contra o Palmeiras, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 38ª rodada do Brasileirão. Em 15º lugar, o Tricolor precisa de um ponto para escapar do rebaixamento, mas terá pela frente o vice-líder e postulante ao título.

Felipe Melo consegue efeito suspensivo e fica à disposição. Veja os relacionados!

“Acabamos chegando na última rodada ainda, infelizmente, com chances de rebaixamento, mas dependemos só de nós. O mais importante é passar essa mensagem positiva e de que nós estamos preparados para a última batalha. Sabemos que é um jogo muito difícil, mas a gente se preparou”, disse o presidente tricolor no embarque.

O Fluminense tem 11,5% de riscos de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Assim, precisa de um ponto para escapar da segunda divisão. Em caso de derrota, precisa torcer por tropeços de Bragantino ou Athletico-PR. O time paulista joga em casa contra o já rebaixado Criciúma, enquanto os paranaenses visitam o Atlético-MG (que também tem riscos).

“Nos colocamos nessa situação. Precisamos trabalhar para tirar o clube dessa situação. Os jogadores estão muito preparados e com a cabeça muito boa. Óbvio que existe a pressão, mas eles são profissionais e estão acostumados a jogos desse tamanho. Para nós, é mais uma final. Tenho certeza que vamos entrar em campo e entregar tudo aquilo que precisamos”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.