Vasco anuncia novo patrocinador para as próximas duas temporadas

O Vasco anunciou, neste domingo (8), um novo patrocinador para os próximos dois anos. Trata-se do Consórcio Tradição, que está há 22 anos no mercado na busca por soluções financeiras inteligentes e personalizadas. Além disso, a Monday Marketing Esportivo foi responsável por intermediar a parceria.

Na estreia da marca, a logo estará estampada no esterno da camisa dos jogadores na partida deste domingo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Em seguida, ela ficará posicionado no meião, em todas as partidas e visa reforçar a presença da parceria dentro de campo.

“Estamos muito felizes em anunciar o Consórcio Tradição como o novo patrocinador oficial do Vasco! Essa parceria chega em um momento marcante, com o clube retomando seu lugar de destaque no cenário internacional”, disse Henrique Guterres, Gerente Executivo de Marketing e Comercial do Vasco da Gama.

“Agradecemos ao Consórcio Tradição pela confiança em nosso projeto e por se unir a nós neste capítulo especial da nossa história. Mais do que um apoio, essa união reflete valores e propósitos compartilhados, fortalecendo a conexão com a nossa imensa torcida e impulsionando o Vasco rumo a novas conquistas. Juntos, vamos levar o Vasco ainda mais longe!”, completou.





Um novo Consórcio vascaíno

A partir de janeiro, a torcida poderá contar com o Consórcio Vasco da Gama, um produto exclusivo que permitirá aos torcedores realizarem sonhos. Dentre eles, compra de carro, moto e outros projetos. Cada consórcio vendido terá uma parte financeira repassada ao clube.

“Essa parceria une duas grandes tradições: a paixão da torcida vascaína e o nosso compromisso de realizar sonhos. Como patrocinador oficial, queremos fortalecer o Vasco dentro e fora de campo, construindo um futuro de conquistas juntos.” afirma Laércio Geronasso, sócio do Consórcio Tradição.

