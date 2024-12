Botafogo e São Paulo escalados em jogo que pode valer o título do Brasileirão para o Alvinegro

Botafogo e São Paulo já estão escalados para o jogo da última rodada do Brasileirão que ocorre às 16h (de Brasília) deste domingo, no estádio Nilton Santos. O Alvinegro precisa de apenas um empate para se sagrar campeão brasileiro sem depender do resultado do jogo entre Palmeiras e Fluminense. O Tricolor não tem almeja mais nada no campeonato.

Para esta “decisão”, o Alvinegro vai com o sistema defensivo todo alterado, com as lesões de Vitinho e Bastos, e a suspensão de Alexander Barboza. Artur Jorge vai improvisar Marçal no miolo da zaga.

No São Paulo, o técnico Luis Zubeldía vai mandar a campo uma equipe alternativa, afinal não tem mais aspirações no Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.