Torcedores exaltam Gabigol, pedem sua permanência e xingam Landim

Gabigol entrou no Maracanã neste domingo (8/12) se despedindo dos torcedores. Afinal, o jogo contra o Vitória é o seu último no Flamengo. Antes de fazer o aquecimento, ele passou pelos troféus conquistados pelo Rubro-Negro durante sua trajetória no clube, recebeu uma placa do presidente Rodolfo Landim, acenou para a torcida em agradecimento pelo apoio e abraçou a família. A frieza na relação atual com o Flamengo ficou clara no gesto protocolar do jogador ao receber a homenagem. Afinal, ele não abraçou ninguém da diretoria do clube. E foi rápido na hora de pegar a placa, para se livrar logo do contato com o mandatário.

A torcida xingou o presidente Rodolfo Landim enquanto Gabigol posava para as fotos. Em seguida, pediu que o jogador permanecesse no Rubro-Negro. Gabigol

Raio X de Gabigol

Formado em 2013 pelo Santos, Gabigol está no Flamengo desde janeiro de 2019. Antes, ele passou pela Inter na Itália, e pelo Benfica, em Portugal, além de uma segunda passagem pelo Peixe.

No Flamengo, tornou-se ídolo. Atuou em 307 jogos e marcou 160 gols, muitos deles decisivos. Entre eles, os gols da virada que deram ao Flamengo a histórica taça da Libertadores de 2019, em Lima, no Peru.

Ao todo, Gabigol tem 13 títulos pelo clube:

Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021, 2024)

Libertadores (2019, 2022)

Copa do Brasil (2022, 2024)

Supercopa do Brasil (2020, 2021)

Recopa Sul-Americana (2020)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.