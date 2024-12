Gabigol marca na despedida e torcida do Flamengo entra em êxtase

Gabigol fechou a sua passagem pelo Flamengo com bola na rede. O atacante, titular no jogo deste domingo do Rubro-Negro contra o Vitória, fazia uma partida discreta, mas com muita vontade. No primeiro tempo, deu uma finalização perigosa, mas viu seu time ir para o intervalo perdendo por 2 a 0. Contudo, no segundo tempo, deu a arte da graça. Aos 13 minutos, recebeu de Igor e, na área, observou a movimentação do goleiro Lucas Arcanjo. Bateu colocado, empatou o jogo e correu para o abraço, deixando tudo igual.

Gabigol encerra seu ciclo no Flamengo com 13 títulos e 307 jogos. E com este tento, alcança 161 gols. Na história, está atrás atrás apenas de Zico (508), Dida (254), Henrique Frade (213), Pirillo (208) e Romário (204).

Sua saída do Flamengo se dá pela recusa de Gabi em aceitar a proposta do Flamengo de um ano de contrato e R$ 2,5 milhões mensais. O jogador topava o valor, mas queria vínculo por cinco anos.

