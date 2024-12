Luiz Henrique comemora mais um título pelo Botafogo: ‘Agora é desfrutar’

Um dos melhores jogadores do Botafogo nesta temporada, Luiz Henrique comemorou mais um título com a camisa alvinegra após vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo neste domingo (8), no Estádio Nilton Santos. O atacante passou em branco contra o Tricolor, mas infernizou a defesa pelo lado direito e teve boas chances. Terminou o Brasileirão com sete gols – um a menos que Savarino, artilheiro do time na competição – e três assistências.

Após o jogo, Luiz Henrique agradeceu aos companheiros e à comissão técnica pela grande temporada.

“Contente com tudo isso que vem acontecendo comigo no Botafogo. Desde a minha primeira entrevista aqui eu disse que o Botafogo tinha que estar no topo. É um clube que sofreu muito. Graças a Deus junto com os jogadores, a comissão técnica, a gente esta proporcionando isso pra torcida. Estou bastante orgulhoso do que vem acontecendo comigo na temporada, uma das melhores da minha carreira. Agradecer minha família, minha esposa, os caras que trabalham comigo. Só agradecer. No momento de dificuldade e alegria, sempre estiveram comigo. Agora é desfrutar que somos campeão brasileiro”, afirmou o camisa 7 do Glorioso.

Agora, Luiz Henrique e o Botafogo voltam o foco para a disputa da Copa Intercontinental. Na próxima quarta-feira (11), a equipe encara o Pachuca, do México, pelas quartas de final da competição. Se avançar, encara o Al-Ahly, do Egito, na semifinal.

