Estêvão celebra prêmios, mas ressalta perda do título no Palmeiras: ‘Vazio no peito’

Na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não teve uma boa atuação e perdeu para o Fluminense por 1 a 0, no Allianz Parque. Mesmo se tivesse conseguido o resultado, a equipe paulista não levantaria a taça, pois o Botafogo venceu o São Paulo, no Nilton Santos, e ficou com o título. Estevão falou sobre o fim da competição.

“Fica um vazio no peito. Claro que buscamos premiações individuais, porém o mais importante era o título. Mas Deus sabe de todas as coisas. Agradecer a ele por tudo que tem feito na minha vida. Vamos seguir, pois ano que vem tem mais”, afirmou.

Aos 17 anos, o atacante foi eleito a revelação e o melhor atacante da competição. Dessa forma, celebrou tudo que tem vivido e afirmou estar amadurecendo a cada partida. Ele terminou com 13 gols, dois a menos do que Alerrandro e Yuri Alberto, de Vitória e Corinthians, com 15 gols cada.

“Pecamos no momento que a gente não podia. Eles fizeram o gol e depois fecharam a casinha. Também pecamos na eficiência por tentar resolver rápido. Cada um que jogou deu seu máximo, o que é mais importante. Com 17 anos, estou vivendo algo inesquecível para mim. Amadurecendo a cada partida e só tenho que agradecer a Deus”, acrescentou.

