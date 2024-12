Vegetti faz balanço de 2024 do Vasco: ‘Ano muito turbulento’

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, neste domingo (8), o atacante Vegetti analisou a temporada do Vasco. Ele admitiu que o Cruz-Maltino viveu um ano ‘turbulento’, mas, colocando isso em consideração, 2024 pode ser considerado bom.

Afinal, mesmo com a troca de comando da SAF via liminar na Justiça, entre outros problemas ao longo do ano, o Vasco conseguiu terminar a temporada de maneira digna. Encerrou o Brasileirão em décimo, retornando à uma competição sul-americana, além de estar entre os quatro melhores times da Copa do Brasil.

“Aconteceram muitas coisas ao longo da temporada. O clube viveu muitas mudanças. Fizemos uma grande temporada. Vasco vem de ano muito turbulento e hoje se a gente faz um resumo, chegamos na semifinal da Copa do Brasil, somamos 50 pontos, voltando à uma competição internacional. Depois que tudo que passamos na temporada, acho que é muito bom”, analisou.

Para ele, porém, há espaço para melhora. Ele entende o desejo do torcedor, que visa buscar títulos, e explica como o Vasco pode atingir isso.

“Mas sempre há coisas para corrigir e melhorar. Um peso muito grande da torcida, que quer brigar por títulos, lutar por coisas maiores. Mas demos um grande passo para chegar nisso. Temos que lutar muito pra chegar nisso. Mas ficamos felizes por esse final de temporada”, finalizou.





